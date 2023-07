Vide-greniers Moulin à vent Valiergues, 22 juillet 2023, Valiergues.

Valiergues,Corrèze

Dans le cadre de la fête de la Madeleine, l’association « Fêtes et Moulin de Valiergues » organise vide-greniers sur le site du Moulin..

2023-07-22 fin : 2023-07-22

Moulin à vent

Valiergues 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Within the framework of the Madeleine festival, the association « Fêtes et Moulin de Valiergues » organizes a garage sale on the site of the Mill.

En el marco de las fiestas de la Madeleine, la asociación « Fêtes et Moulin de Valiergues » organiza una venta de garaje en el Moulin.

Im Rahmen des Madeleine-Festes organisiert der Verein « Fêtes et Moulin de Valiergues » einen Flohmarkt auf dem Gelände der Mühle.

