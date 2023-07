Découvrez l’histoire de ce moulin à vent récemment restauré Moulin à vent Pousthomy Catégories d’Évènement: Aveyron

Découvrez l'histoire de ce moulin à vent récemment restauré

Moulin à vent Pousthomy, 16 septembre 2023

Gratuit. Entrée libre.

En 2019, Pousthomy Patrimòni a restauré ce moulin à vent inachevé et y a installé une exposition permanente consacrée à l'histoire du village. Venez découvrir cette belle exposition.

Moulin à vent
Le Bourg, 12380 Pousthomy
Pousthomy
12380 Aveyron
Occitanie

À la sortie du village, sur la route de Notre-Dame d'Orient, se dresse le moulin de Pousthomy, ouvrage ayant fait l'objet d'une rénovation récente. Situé sur un promontoire rocheux, l'édifice a subi les aléas du temps, et se serait effondré sans les travaux dont il a bénéficié. Si sa datation est complexe, ce moulin à vent est certainement l'emblème de la commune et se dresse fièrement sur les environs.

