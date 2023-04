Savez-vous comment le grain devient farine ? Moulin à vent de « La Tuque » Foulayronnes Catégories d’évènement: Foulayronnes

Lot-et-Garonne

Savez-vous comment le grain devient farine ? Moulin à vent de « La Tuque », 16 septembre 2023, Foulayronnes. Savez-vous comment le grain devient farine ? 16 et 17 septembre Moulin à vent de « La Tuque » Gratuit. Entrée libre. Si le vent est de la partie vous seront présentées des démonstrations de moutures. Ce mot désigne l’opération de meunerie qui consiste à réduire en farine des grains de céréales. Moulin à vent de « La Tuque » 3033 route des Moulins, 47510 Foulayronnes Foulayronnes 47510 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 47 42 91 88 Le moulin à vent date du XVIIIe siècle. Entièrement restauré en 1998, il est encore en état de fonctionnement. Il moud de la farine en certaines occasions. C’est une farine rustique qui possède le charme désuet du moulin. Quand il est en production, Rémi Gastou, qui a reçu son moulin en héritage, n’hésite pas à huiler les engrenages du mécanisme en bois. Celui-ci, actionné par le vent broie le grain entre les meules en pierre, qui se teintent de blanc avec la farine. Le moulin de la Tuque est une propriété privée. Il est ouvert lors des journées des Moulins, du Patrimoine et de la course des Moulins. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 ©R. Gastou

