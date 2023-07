Découverte du Moulin Moulin à vent de Frouville-Pensier Villemaury, 16 septembre 2023, Villemaury.

Depuis l’Office de tourisme de Châteaudun (Place du 18 Octobre ou de la rue de Luynes) engagez-vous dans la rue Gambetta, suivez en face la rue du Champdé et poursuivez sur la sortie de la ville sur la route de Meung-sur-Loire pendant 10 kilomètres. La plaine de Beauce Dunoise s’offre à vous.

Nous vous accueillons sur la route départementale 144.6 à l’intersection de la D 31. Le moulin de Frouville-Pensier paré de ses toiles, montre sa stature sur votre gauche les ailes au vent.

Moulin à vent de Frouville-Pensier Ozoir-le-Breuil, 28200 Villemaury Villemaury 28200 Ozoir-le-Breuil Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 06 86 84 80 19 http://moulin.frouville.free.fr/ Situé à 10 km de Châteaudun, entre les routes d’Orléans et de Meung-sur-Loire, sur la commune d’Ozoir-le-Breuil, un moulin est construit depuis le XIIIe siècle sur ce site bien venté.

Pendant des siècles une multitude de moulins se sont succédé sur cette parcelle terre de Frouville (diversement dénommée : Frouvilla, Froovilla, Frovilla, Frodevilla). Ils étaient construits en bois et probablement, pour la plupart de type moulins-pivots (bourdon de bois et cage tournante). A la suite de l’incendie de 1822, Monsieur Crignon, devenu le nouveau propriétaire, fait reconstruire le moulin en 1826, sous sa forme actuelle en pierres (comme l’atteste l’inscription sur le linteau de la porte occidentale).

Le site, au milieu de la Beauce, est identique depuis l'origine. Il ne varie qu'au fil des travaux des champs et des saisons. L'installation sera en fonctionnement par la seule force du vent. Chaque composant de la machine est devenu, à cause des évolutions techniques, une curiosité de l'ingéniosité des hommes pour améliorer leurs conditions de travail et de productivité. La visite est aussi un moment pour entrevoir un savoir-faire d'une autre époque. Une aire de stationnement, pour tous les types de véhicules, permet d'accéder directement à l'espace sécurisé pour la visite des installations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:30:00+02:00

