Sur les traces de l'histoire du moulin à vent – Activités culturelles et artistiques
Moulin à vent de Chalivoy la noix
Ourouer-les-Bourdelins

Dimanche 17 septembre, 09h00
Le Moulin Avant vous invite !

Visites et animations rien que pour vous…

De ce moulin à vent dont les premières traces remontent à 1790, il ne restait que la tour de pierre. Depuis le moulin a déjà retrouvé une belle partie de son apparence d'antan. Lors de votre visite commentée par l'association Le Moulin Avant, vous pourrez découvrir sa belle charpente ainsi que les parties du mécanisme réalisées dans sept essences de bois. Isabelle Nicolazzo et Alain des amis artistes du moulin, vous proposeront une activité autour des traces de l'homme dans l'histoire du moulin. Les visiteurs pourront ainsi exprimer leur part de créativité et laisser une empreinte dans l'histoire du moulin à vent de Chalivoy-la-Noix. Buvette et gourmandises sur place.

Ce moulin à vent, dont les premières traces d'existence remontent à 1790, possède deux particularités. Il est l'un des rares moulins en France à posséder une fenêtre à l'arrière pour faire passer le frein, et à la base de son toit, une frise en bardeaux de châtaigner vient lui donner un trait de caractère supplémentaire. Il ne restait au début des années 2000 que la tour de pierre.

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Contact: Catherine Jacquet – Le Moulin Avant
06 64 85 30 53

