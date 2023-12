Hailhe de Nadau Moulin à vent Bénesse-lès-Dax, 27 décembre 2023, Bénesse-lès-Dax.

Bénesse-lès-Dax Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 18:30:00

fin : 2023-12-27

Venez découvrir cette tradition gasconne, du feu de Noël !

Organisée par « Les ailes bénessoises ». Sur place vin chaud, chocolat et crêpes..

.

Moulin à vent Route de la Sablière

Bénesse-lès-Dax 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-21 par OT Grand Dax