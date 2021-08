Gorges Gorges Gorges, Loire-Atlantique MOULIN À PAPIER DU LIVEAU, JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Gorges Gorges Catégories d’évènement: Gorges

MOULIN À PAPIER DU LIVEAU, JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Gorges, 18 septembre 2021, Gorges. MOULIN À PAPIER DU LIVEAU, JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-19 18:30:00

Gorges Loire-Atlantique Gorges Partez à la découverte de ce lieu unique pour comprendre le fonctionnement d’un moulin à eau et à papier.

Entrée gratuite, sur réservations.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Moulin du Liveau vous ouvre ses portes gratuitement +33 6 16 11 89 50

Entrée gratuite, sur réservations.

