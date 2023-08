Journées du patrimoine | Moulin de la Rouzique : atelier de création papier artisanal Moulin à papier de la Rouzique Couze-et-Saint-Front, 17 septembre 2023, Couze-et-Saint-Front.

Couze-et-Saint-Front,Dordogne

Suite à votre visite guidée du moulin à Papier de la Rouzique et à la rencontre avec la papetière, mettez la main à la pate à papier pour créer au choix :

– Votre propre feuille de papier à inclusions de fleurs, qui pourront être ajoutées après le couchage de la feuille pour travailler une petite composition.

– Une feuille colorée grâce à la technique du « gelli print », une impression sur papier artisanal..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Moulin à papier de la Rouzique Route de Varennes

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After a guided tour of the Rouzique paper mill and a meeting with the papermaker, get to work creating your choice of :

– Your own sheet of paper with flower inclusions, which can be added after the sheet has been coated to create a small composition.

– A sheet colored using the « gelli print » technique, a print on handmade paper.

Tras una visita guiada a la fábrica de papel Rouzique y un encuentro con el papelero, póngase manos a la obra para crear el papel que desee:

– Su propia hoja de papel con inclusiones florales, que pueden añadirse una vez recubierta la hoja para crear una pequeña composición.

– Una hoja coloreada con la técnica « gelli print », una impresión sobre papel hecho a mano.

Nach einer Führung durch die Papiermühle von La Rouzique und einem Treffen mit der Papiermacherin können Sie selbst Papier schöpfen, um nach Belieben zu kreieren:

– Ihr eigenes Blatt Papier mit Blumeneinschlüssen, die nach dem Beschichten des Blattes hinzugefügt werden können, um eine kleine Komposition zu bearbeiten.

– Ein farbiges Blatt dank der Technik des « gelli print », eines Drucks auf handgefertigtem Papier.

