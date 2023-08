Journées du patrimoine | Moulin de la Rouzique : visite guidée Moulin à papier de la Rouzique Couze-et-Saint-Front, 17 septembre 2023, Couze-et-Saint-Front.

Couze-et-Saint-Front,Dordogne

Le guide retrace avec vous toute l’histoire du lieu et les étapes de la fabrication du papier à travers les différentes salles en mettant en mouvement différents mécanismes du moulin datant du XVIe s. (maquettes, roue à aube, machine à forme ronde). Venez actionner la roue à aube et découvrir un savoir-faire en fabriquant votre propre feuille de papier !

La mission de l’équipe du moulin est avant tout de vous faire découvrir les gestes liés à la fabrication du papier fait main par des visites, des démonstrations et des ateliers. À la fin de votre visite, observez une riche collection de filigranes dont certains datent du XVIe s.

Ce moulin perpétue la tradition du papier réalisé en fibre de chanvre, de lin et de coton depuis le XVIe s. Couze et Saint-Front a abrité à la fin du XIXe s. jusqu’à 13 moulins à papier sur seulement quelques kilomètres du cours d’eau appelé la Couze..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 18:00:00. EUR.

Moulin à papier de la Rouzique Route de Varennes

Couze-et-Saint-Front 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The guide will take you through the history of the site and the various stages of paper production, setting in motion the various mechanisms of the 16th-century mill (models, paddle wheel, round machine). Come and operate the paddle wheel and discover the skills involved in making your own sheet of paper!

The mission of the mill’s team is above all to help you discover the skills involved in making handmade paper, through visits, demonstrations and workshops. At the end of your visit, take a look at a rich collection of watermarks, some dating back to the 16th century.

This mill has been perpetuating the tradition of paper made from hemp, linen and cotton fibers since the 16th c. In the late 19th c., Couze et Saint-Front was home to as many as 13 paper mills on just a few kilometers of the river Couze.

El guía le hará descubrir la historia del lugar y las diferentes etapas de la fabricación del papel mientras explora las diferentes salas y pone en marcha los diferentes mecanismos del molino, que data del siglo XVI (maquetas, rueda de paletas, máquina redonda). Acérquese a la rueda de paletas y descubra cómo se fabrica una hoja de papel

El principal objetivo del equipo del molino es ayudarle a descubrir cómo se fabrica el papel hecho a mano, a través de visitas guiadas, demostraciones y talleres. Al final de la visita, podrá contemplar una rica colección de filigranas, algunas de las cuales datan del siglo XVI.

Este molino perpetúa desde el siglo XVI la tradición de fabricar papel a partir de fibras de cáñamo, lino y algodón. A finales del siglo XIX, Couze et Saint-Front albergaba hasta 13 fábricas de papel en unos pocos kilómetros del río Couze.

Der Führer erzählt mit Ihnen die ganze Geschichte des Ortes und die Etappen der Papierherstellung in den verschiedenen Räumen, indem er verschiedene Mechanismen der Mühle aus dem 16. Jh. in Bewegung setzt (Modelle, Schaufelrad, Rundformmaschine). Betätigen Sie das Schaufelrad und entdecken Sie eine Handwerkskunst, indem Sie Ihr eigenes Blatt Papier herstellen!

Die Aufgabe des Mühlenteams besteht vor allem darin, Ihnen durch Besichtigungen, Vorführungen und Workshops die Handgriffe bei der Herstellung von handgeschöpftem Papier näher zu bringen. Am Ende Ihres Besuchs können Sie eine reiche Sammlung von Wasserzeichen betrachten, von denen einige aus dem 16.

Diese Mühle führt die Tradition der Papierherstellung aus Hanf-, Flachs- und Baumwollfasern seit dem 16. Jahrhunderts bis zu 13 Papiermühlen auf nur wenigen Kilometern des Flusses Couze.

Mise à jour le 2023-08-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides