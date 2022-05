Moulin à marée de Saint-Suliac Lanvallay Lanvallay Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lanvallay Côtes d’Armor Visite commentée du moulin à marée de Beauchet, joyaux de la Rance inscrit Monument Historique tant au niveau du bâtiment que de tout son mécanisme et qui cessa son activité en 1980. Lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription.

