Moulin à marée de Saint-Suliac

2022-08-09 – 2022-08-09 Visite commentée du moulin à marée de Beauchet, joyaux de la Rance inscrit Monument Historique tant au niveau du bâtiment que de tout son mécanisme et qui cessa son activité en 1980. Lieu de rendez-vous donné lors de l’inscription.

Réservation obligatoire Toute participation à une sortie nature donne droit à une gratuité pour la visite d'une des Maisons Nature.

dernière mise à jour : 2022-01-21 par

