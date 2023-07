Visite du moulin à huile Moulin à huile Villandry Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Villandry Visite du moulin à huile Moulin à huile Villandry, 16 septembre 2023, Villandry. Visite du moulin à huile 16 et 17 septembre Moulin à huile De dimensions réduites, le moulin ne peut accueillir plus de 19 personnes en même temps. Les bénévoles de l’association qui ont rénové le moulin vous raconteront l’aventure d’une année de travaux et leur joie d’avoir réussi à redonner vie à ce lieu. Ils vous expliqueront aussi les étapes de la production de l’huile de noix. Moulin à huile 27 rue de la mairie 37510 Villandry Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://embelliedevillandry.wixsite.com/embelliedevillandry https://www.facebook.com/profile.php?id=100064028202445 Le moulin, à l’arrêt depuis plus de 35 ans, a été donné à la commune en 2017 par la famille Bureau. Rénové en 2022 par l’association L’Embellie de Villandry, il a recommencé à fonctionner et à produire de l’huile de noix. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

