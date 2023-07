Découvrez ce moulin à eau de Lézat : histoire, fonctionnement et patrimoine Moulin à eau Lézat-sur-Lèze Catégories d’Évènement: Ariège

Découvrez ce moulin à eau de Lézat : histoire, fonctionnement et patrimoine

Samedi 16 septembre, 15h00
Moulin à eau
Gratuit. Sur inscription.

Le moulin à eau de Lézat a cessé son activité dans les années 50, mais a été restauré dans les années 60. Bien qu'il ne soit plus en exploitation, il est resté en bon état et offre une occasion unique de comprendre son fonctionnement.

Cette visite sera également l'occasion de mettre en lumière le rôle essentiel des meuniers à l'époque de l'abbaye Saint-Pierre (XIIe au XVIIIe siècle). Un professeur d'histoire à la retraite se fera un plaisir de commenter la visite, offrant ainsi des perspectives enrichissantes. Profitez également d'une vue imprenable sur les moulins à vent. L'accès est possible lors de la visite.

Moulin à eau
Avenue des moulins, 09210 Lézat-sur-Lèze
Lézat-sur-Lèze 09210 Ariège Occitanie

Ouverture exceptionnelle du moulin à eau de Lézat-sur-Lèze : explorez cet édifice privé lors d'une visite commentée. Ce moulin à eau, situé à proximité des deux moulins à vent, témoigne de l'histoire de l'Abbaye de Lézat, à l'origine de sa construction. Parking place de la Marne.

Détails
Catégories d'Évènement: Ariège, Lézat-sur-Lèze

Lieu
Moulin à eau
Adresse
Avenue des moulins, 09210 Lézat-sur-Lèze
Ville
Lézat-sur-Lèze

