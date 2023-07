Visite du Moulin Chef du Bois, moulin à eau Moulin à eau du Chef du Bois La Forêt-Fouesnant, 16 septembre 2023, La Forêt-Fouesnant.

Visite du Moulin Chef du Bois, moulin à eau 16 et 17 septembre Moulin à eau du Chef du Bois

Niché dans son écrin de verdure sur la rivière Saint-Laurent, ce vieux moulin à eau, classé monument historique depuis 1939, s’ouvre à la visite dans le cadre des journées européennes du patrimoine. S’il fonctionnait encore jusqu’en 1968, il est toujours en cours de restauration : bâtiment et bief ; Les mécanismes de meunerie, 1 des 2 roues à augets sont en place.

Les visiteurs pourront visiter librement les extérieur et intérieur de ce vieux moulin ou solliciter les commentaires de la famille du meunier, propriétaire, pour découvrir l’activité de meunerie, son histoire, sa restauration.

Démonstration de tressage d’osier au son de bombarde et accordéon.

Crêpes, gâteaux et cidre agrémentent votre visite.

Moulin à eau du Chef du Bois Moulin Chef du bois, 29940, La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne 06 70 46 09 89 https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089958 Présumé dater du de la fin du 16e siècle, ce moulin à eau est d’origine sans doute antérieure et de fondation monastique. Il se trouvait sur l’ancienne paroisse de Locamand. Son volume, ses matériaux, deux tourelles d’angle et sa position encaissée, lui confèrent une grande qualité monumentale et l’aspect d’un manoir breton. Moulin à farine, il est bâti en granit en moyen appareil dans les parties basses, et l’architecture, de plan rectangulaire, est à un étage avec d’étroites ouvertures et des portes chanfreinées. Habité par la famille du meunier, il s’accommodait, au début des années 1930, d’une couverture en chaume. Le moulin se raccorde à un canal de dérivation de près de 800 mètres de longueur, à environ 6 km de la source. Son dispositif hydraulique bien préservé date de 1779 et de 1792 (inscriptions en français dans le granit monolithe du noc) ; deux fortes roues chevillées en chêne, de dessus, externes, de 3 m de diamètre, sont placées de part et d’autre des façades barlongues. Elles entraînaient deux paires de meules et un cylindre, installé après la guerre. Faisant partie de La Forêt-Fouesnant, il est situé sur la D 783 route Quimper-Concarneau, entre Croas-Avalou et Kerilin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Régine Quéméré