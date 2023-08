Exposition – Un Drustuilh du XXIème siècle Moulin à eau de Tréouzien Plouhinec Catégories d’Évènement: Finistère

Plouhinec Exposition – Un Drustuilh du XXIème siècle Moulin à eau de Tréouzien Plouhinec, 16 septembre 2023, Plouhinec. Exposition – Un Drustuilh du XXIème siècle 16 et 17 septembre Moulin à eau de Tréouzien Conférence et visites commentées sont gratuites. L’exposition « Le drustuilh du 21e siècle » présentée au moulin de Tréouzien met un coup de projecteur sur ce meuble typique du territoire. L’occasion est idéale pour faire un état des lieux de la présence du drustuilh dans le Cap-Sizun de 2023. samedi 16 : 14h30 : Conférence à la médiathèque René Quillivic à Plouhinec sur le « drustuilh » par Fabien Serre puis visite de l’exposition au moulin de Treouzien . dimanche 17:

14h : Balade commentée autour des moulins et vie des meuniers par Dominique Tallec.

16h : Visite commentée de l’exposition « Un Drustuilh du XXIème siècle » par Gildas Le Bozec. Moulin à eau de Tréouzien 784 Tréouzien, 29780 Plouhinec Plouhinec 29780 Finistère Bretagne https://www.plouhinec.bzh/loisirs/culture/moulin-treouzien https://www.moulinscapsizun.com/les-moulins-de-tr%C3%A9ouzien/;http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/moulin-a-eau-treouzien-plouhinec-29/b59d1aea-f11a-43e3-9525-ac44b8cc7abc Moulin à eau parkings à proximité du Moulin à eau. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Drustuilh – Plouhinec / Causons patrimoine – Région Bretagne Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouhinec Autres Lieu Moulin à eau de Tréouzien Adresse 784 Tréouzien, 29780 Plouhinec Ville Plouhinec Departement Finistère Lieu Ville Moulin à eau de Tréouzien Plouhinec latitude longitude 47.990463;-4.460808

Moulin à eau de Tréouzien Plouhinec Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouhinec/