Jonzac Exploration musicale : voyage dans le patrimoine des chants traditionnels avec « Duo Tamba » et l’accordéon diatonique Moulin à Eau de Chez Bret – Jonzac Jonzac, 16 septembre 2023, Jonzac. Exploration musicale : voyage dans le patrimoine des chants traditionnels avec « Duo Tamba » et l’accordéon diatonique Samedi 16 septembre, 17h00 Moulin à Eau de Chez Bret – Jonzac Gratuit. Entrée libre. Duo Tamba : chants traditionnels et accords de l’accordéon diatonique pour une exploration du patrimoine musical.

Partez en balade chantée à travers les métiers d’autrefois lors de ce concert. Le groupe fait partie de l’Association : « Feu Nouvia » dédiée à la musique traditionnelle et à l’esprit de rencontre, d’amitié et de partage. Moulin à Eau de Chez Bret – Jonzac ZAC du Val de Seugne, 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 48 49 29 http://jonzac-tourisme.com Moulin à eau construit en 1706, restauré et scénographié depuis 2007. Le moulin servait à la fabrication de l’huile de noix. Avec sa restauration, la roue à aube, les mécanismes et les engrenages peuvent à nouveau servir à faire de l’huile de noix, dans des activités auxquelles participent les visiteurs.

Une scénographie de 30 minutes rappelle au visiteur que Jonzac est une ville née de la rivière (témoignages d’archéologues, géologues, acteurs de la vie locale, meuniers…). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

