Marché du terroir – Stations vertes à Jonzac Moulin à eau de Chez Bret à Jonzac Jonzac, 10 octobre 2023, Jonzac.

Jonzac,Charente-Maritime

La ville de Jonzac accueille le label national et les membres des Stations Verte de France. À cette occasion, un marché du terroir avec animation musicale et visite du moulin à eau sera ouvert à tous..

2023-10-10 16:30:00 fin : 2023-10-10 20:30:00. .

Moulin à eau de Chez Bret à Jonzac Zac du Val de Seugne

Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Jonzac welcomes the national label and the members of the Stations Verte de France. On this occasion, a local market with musical entertainment and a visit to the water mill will be open to all.

Jonzac da la bienvenida al sello nacional y a los miembros de las Stations Verte de France. Para celebrar la ocasión, se organizará un mercado local con música en directo y una visita al molino de agua.

Die Stadt Jonzac empfängt das nationale Gütesiegel und die Mitglieder der Stations Vertes de France (Grüne Stationen Frankreichs). Zu diesem Anlass wird ein regionaler Markt mit musikalischer Unterhaltung und Besichtigung der Wassermühle für alle geöffnet sein.

Mise à jour le 2023-10-05 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge