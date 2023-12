Cet évènement est passé Visite du moulin à eau de chez Bret Moulin à eau de Chez Bret à Jonzac Jonzac Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Début : 2023-01-05 14:30:00

fin : 2023-01-05 Découverte du moulin à eau en compagnie des meuniers. Production artisanale d’huile de noix, pression à froid, films autour de l’univers de la rivière et des chantiers de fouilles archéologiques, exposition sur la villa gallo-romaine de Jonzac..

Découverte du moulin à eau en compagnie des meuniers. Production artisanale d’huile de noix, pression à froid, films autour de l’univers de la rivière et des chantiers de fouilles archéologiques, exposition sur la villa gallo-romaine de Jonzac. EUR.

Mise à jour le 2023-12-20 par Offices de Tourisme de Jonzac – Haute Saintonge

