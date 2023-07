Visite guidée d’un moulin à eau et musée de la forge Moulin à eau Bias Catégories d’Évènement: Bias

Lot-et-Garonne Visite guidée d’un moulin à eau et musée de la forge Moulin à eau Bias, 16 septembre 2023, Bias. Visite guidée d’un moulin à eau et musée de la forge 16 et 17 septembre Moulin à eau Gratuit. Entrée libre. À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, participez à une visite guidée du moulin de Bias.

Vous pouvez découvrir le moulin à eau et des outils de l’ancienne forge de Bias. Moulin à eau Pont de Bias, 47300 Bias Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine http://www.grand-villeneuvois.fr/ https://www.facebook.com/pah.cagv/ Restauré en 2006, le moulin de Bias a retrouvé sa fonction d’antan puisqu’une paire de meules en silex, entraînées par un rouet horizontal, produit de la farine selon une technique ancestrale. On y trouve un petit musée de la forge dans une salle attenante et une exposition d’outils anciens forgés manuellement. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

