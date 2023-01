Moul’Impro Brainans Brainans Brainans Catégories d’Évènement: Brainans

Jura Brainans EUR La soirée sera en 2 actes ! 20h – Répertoire préparé : chacun.e vient jouer seu.le ou en groupe des morceaux déjà existants et appris à l’avance. 22h – Improvisation libre : sans aucune préparation à l’avance.

Les morceaux joués dans la partie « Répertoire préparé » peuvent être imaginés ensemble ! Vous pouvez faire des propositions de morceaux et discuter de vos envies sur l’événement facebook ou par mail à l’adresse : accompagnement@lemoulinjura.fr. Cette soirée est ouverte à tous les niveaux et tous les styles de musique. Soirée animée par Marc Louvrier, référent musicien.nes au Moulin.

Instruments disponibles au Moulin : batterie, ampli basse et amplis guitare.

Pour les batteur.se.s merci de venir avec vos baguettes. Un moment d’échange et de partage musical sans prétention dans une ambiance détendue. accueil@lemoulinjura.fr +33 3 84 37 50 40 https://www.moulindebrainans.com/evenement/moulimpro/ Rue du Moulin Le Moulin Brainans

