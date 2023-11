Réveillon du Nouvel An à la Guinguette du lac de la Cadie Mouliets-et-Villemartin, 31 décembre 2023, Mouliets-et-Villemartin.

Mouliets-et-Villemartin,Gironde

Réveillon du Nouvel An à la Guinguette du lac de la Cadie à Mouliets et Villemartin.

Soirée dansante, karaoké en début de soirée.

Menu : apéritif au choix et ses toasts / entrée / plat / fromage / salade / dessert / crémant / café : 62 € adulte / 15 € enfant

Vin en pichet à partire de 4,50 € / bouteille à partir de 14 € / droit de bouchon 5 €

réservation avec accompte : 06.13.73.34.95.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . .

Mouliets-et-Villemartin 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



New Year’s Eve at the Guinguette du lac de la Cadie in Mouliets and Villemartin.

Dance and karaoke in the early evening.

Menu: choice of aperitif and toast / starter / main course / cheese / salad / dessert / crémant / coffee: 62 ? adult / 15 ? child

Wine in jug from 4.50 ? / bottle from 14 ? / corkage fee 5 ?

reservation with deposit: 06.13.73.34.95

Nochevieja en la Guinguette du lac de la Cadie en Mouliets y Villemartin.

Baile y karaoke al principio de la velada.

Menú: elección de aperitivo y tostadas / entrante / plato principal / queso / ensalada / postre / vino espumoso / café: 62€ adulto / 15€ niño

Vino en jarra desde 4,50€ / botella desde 14€ / descorche 5€

reserva con depósito: 06.13.73.34.95

Silvesterparty in der Guinguette du lac de la Cadie in Mouliets et Villemartin.

Tanzabend, Karaoke am frühen Abend.

Menü: Aperitif nach Wahl und Toast / Vorspeise / Hauptgericht / Käse / Salat / Dessert / Crémant / Kaffee: 62? Erwachsene / 15? Kinder

Wein im Krug ab 4,50 ? / Flasche ab 14 ? / Korkgeld 5 ?

reservierung mit Anzahlung: 06.13.73.34.95

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Castillon-Pujols