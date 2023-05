Ambiance piano Bar – restaurant Au four de la rive Catégories d’évènement: Gironde

Mouliets-et-Villemartin

Ambiance piano Bar – restaurant Au four de la rive, 4 mai 2023, Mouliets-et-Villemartin. Ambiance piano bar tous les jeudis de 19h à 23h au restaurant au Four de la rive.

Mouliets-et-Villemartin 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Piano bar atmosphere every Thursday from 7pm to 11pm at the restaurant Le Four de la rive Ambiente de piano bar todos los jueves de 19:00 a 23:00 en el restaurante Le Four de la rive Piano-Bar-Ambiente jeden Donnerstag von 19:00 bis 23:00 Uhr im Restaurant au Four de la rive Mise à jour le 2023-05-09 par OT Castillon-Pujols

