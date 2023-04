Soirée karaoké et dansante à la Guinguette de la Cadie, 15 avril 2023, Mouliets-et-Villemartin.

Soirée karaoké et dansante à 19h30 à la Guinguette de la Cadie à Mouliets et Villemartin.

Repas 20 € – ou ardoises à partager à partir de 12€50

Réservation au 06 13 73 31 95.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

Mouliets-et-Villemartin 33350 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Karaoke and dance evening at 7:30 pm at the Guinguette de la Cadie in Mouliets and Villemartin.

Meal 20 ? – or slates to share from 12?50

Reservation at 06 13 73 31 95

Noche de karaoke y baile a las 19h30 en la Guinguette de la Cadie en Mouliets y Villemartin.

Comida 20 ? – o pizarras para compartir a partir de 12?50

Reserva en el 06 13 73 31 95

Karaoke- und Tanzabend um 19:30 Uhr in der Guinguette de la Cadie in Mouliets et Villemartin.

Mahlzeit 20 ? – oder Schieferplatten zum Teilen ab 12?50

Reservierung unter 06 13 73 31 95

Mise à jour le 2023-04-12 par OT Castillon-Pujols