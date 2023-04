Exposition de Dany Paradis et Marianne Goldenthal Château les Merles, 1 avril 2023, Mouleydier.

Le Château les Merles a l’honneur de recevoir pendant tout le mois d’avril : DANY PARADIS, spécialisée dans l’abstraction lyrique et MARIANNE GOLDENTHAL, spécialisée dans le pouring..

2023-04-01 à ; fin : 2023-04-02 21:00:00.

Château les Merles

Mouleydier 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Château les Merles is honored to welcome during the whole month of April : DANY PARADIS, specialized in lyrical abstraction and MARIANNE GOLDENTHAL, specialized in pouring.

El Château les Merles tiene el honor de acoger durante todo el mes de abril a: DANY PARADIS, especializada en la abstracción lírica y MARIANNE GOLDENTHAL, especializada en el vertido.

Das Château les Merles hat die Ehre, während des gesamten Monats April folgende Künstlerinnen zu empfangen: DANY PARADIS, die sich auf lyrische Abstraktion spezialisiert hat, und MARIANNE GOLDENTHAL, die sich auf Pouring spezialisiert hat.

