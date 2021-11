Alleyras Restaurant Bar du Relais Gare Alleyras, Haute-Loire Moules Frites @ Relais Gare Restaurant Bar du Relais Gare Alleyras Catégories d’évènement: Alleyras

Haute-Loire

Moules Frites @ Relais Gare Restaurant Bar du Relais Gare, 7 novembre 2021, Alleyras. Moules Frites @ Relais Gare

Restaurant Bar du Relais Gare, le dimanche 7 novembre à 12:00

Moules de Bouchot + frites + fromages d’Auvergne + ardoise gourmande. Réservation indispensable.

19 euros

Repas Moules frites Restaurant Bar du Relais Gare Pont d’Alleyras, Alleyras Alleyras Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-07T12:00:00 2021-11-07T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alleyras, Haute-Loire Autres Lieu Restaurant Bar du Relais Gare Adresse Pont d'Alleyras, Alleyras Ville Alleyras lieuville Restaurant Bar du Relais Gare Alleyras