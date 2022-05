Moules frites et soirée dansante au Cigales Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Catégories d’évènement: Landes

Morcenx-la-Nouvelle

Moules frites et soirée dansante au Cigales Morcenx-la-Nouvelle, 28 mai 2022, Morcenx-la-Nouvelle. Moules frites et soirée dansante au Cigales Morcenx-la-Nouvelle

2022-05-28 – 2022-05-28

Morcenx-la-Nouvelle Landes Soirée festive dansante moules à la plancha ,frites ,fromage ,dessert :13€ , vin rouge , vin rosé 6€ la bouteille. bière pression:2€ , Coca (50 cl) 2€ , Sangria 2€ le verre , la bouteille 8€ eau minérale : offerte Soirée festive dansante moules à la plancha ,frites ,fromage ,dessert :13€ , vin rouge , vin rosé 6€ la bouteille. bière pression:2€ , Coca (50 cl) 2€ , Sangria 2€ le verre , la bouteille 8€ eau minérale : offerte Soirée festive dansante moules à la plancha ,frites ,fromage ,dessert :13€ , vin rouge , vin rosé 6€ la bouteille. bière pression:2€ , Coca (50 cl) 2€ , Sangria 2€ le verre , la bouteille 8€ eau minérale : offerte les cigales

Morcenx-la-Nouvelle

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Morcenx-la-Nouvelle Autres Lieu Morcenx-la-Nouvelle Adresse Ville Morcenx-la-Nouvelle lieuville Morcenx-la-Nouvelle Departement Landes

Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morcenx-la-nouvelle/

Moules frites et soirée dansante au Cigales Morcenx-la-Nouvelle 2022-05-28 was last modified: by Moules frites et soirée dansante au Cigales Morcenx-la-Nouvelle Morcenx-la-Nouvelle 28 mai 2022 Landes Morcenx-la-Nouvelle

Morcenx-la-Nouvelle Landes