Moules frites du basket ball conquétois Le Conquet Le Conquet Catégories d’évènement: Finistère

Le Conquet

Moules frites du basket ball conquétois Le Conquet, 21 juillet 2022, Le Conquet. Moules frites du basket ball conquétois Le Conquet

2022-07-21 19:00:00 – 2022-07-21 22:00:00

Le Conquet Finistère Le Conquet Le club de basket du Conquet organise une soirée moules-frites animée par Les Gabiers du Drellach (chants de marins), en extérieur. Pascal.lisi@laposte.net Le club de basket du Conquet organise une soirée moules-frites animée par Les Gabiers du Drellach (chants de marins), en extérieur. Le Conquet

dernière mise à jour : 2022-04-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Le Conquet Autres Lieu Le Conquet Adresse Ville Le Conquet lieuville Le Conquet Departement Finistère

Le Conquet Le Conquet Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-conquet/

Moules frites du basket ball conquétois Le Conquet 2022-07-21 was last modified: by Moules frites du basket ball conquétois Le Conquet Le Conquet 21 juillet 2022 finistère Le Conquet

Le Conquet Finistère