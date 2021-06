Mauprévoir Stade de Mauprévoir Mauprévoir, Vienne MOULES FRITES À VOLONTÉ Stade de Mauprévoir Mauprévoir Catégories d’évènement: Mauprévoir

Vienne

MOULES FRITES À VOLONTÉ Stade de Mauprévoir, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Mauprévoir. MOULES FRITES À VOLONTÉ

Stade de Mauprévoir, le samedi 3 juillet à 12:00

### Entrée ### Moules frites ### Fromage ### Dessert ### Café

15 € Adultes, 8 € enfants,

Repas Stade de Mauprévoir Le Paradis, Mauprévoir 86460 Mauprévoir Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T12:00:00 2021-07-03T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Mauprévoir, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Stade de Mauprévoir Adresse Le Paradis, Mauprévoir 86460 Ville Mauprévoir lieuville Stade de Mauprévoir Mauprévoir