Devenez Vendangeur d’Un Jour au domaine de Blancardy (Moulès et Baucels) les 15, 22 et 29 septembre Domaine de Blancardy, 15 septembre 2021 09:00, Moulès-et-Baucels. 15 – 29 septembre, les mercredis Sur place 55€/pers. – 25€/enfant moins de 18 ans – Tarifs de groupe 06 07 33 00 18, david@wisud.com, https://www.wisud.com/produits/vendangeur-jour-cevennes-blancardy Les 15, 22 et 29 septembre, devenez Vendangeur d’Un Jour au Domaine de Blancardy (Moulès et Baucels) Le Domaine de Blancardy vous invite dans la commune de Moulès et Baucels pour expérimenter les vendanges dans l’une des zones les plus septentrionale du département, aux portes des Cévennes. Après avoir franchi le portail de cet ancien mas du XVIe siècle, autrefois une magnanerie, le vigneron vous présentera le domaine et la dizaine de cépages qui compose ce vignoble. Armé d’un sécateur, vous prendrez la direction des rangs de vigne où vous attendent les grappes mûres à souhait (mais qu’il vous faudra sélectionner en fonction des explications du vigneron). La dégustation se fera au terme d’une visite de la cave où le vigneron vous dévoilera quelques-uns de ses secrets et vous présentera ses méthodes de vinification. Vous dégusterez enfin un repas au sein des murs en pierre, en poursuivant la discussion et en appréciant les arômes des vins à travers le prisme de votre expérience toute récente de la vie d’un vigneron. Min. : 5 participants

Max. : 12 participants

Age minimum : 10 ans Tarifs : 55€ / pers.

25€ / enfant moins de 18 ans

Tarifs de groupe Comprend : la matinée de vendanges, la visite, la dégustation et le repas du vendangeur Domaine de Blancardy Moulès et Baucels 34190 Moulès-et-Baucels Hérault mercredi 15 septembre – 09h00 à 14h00

mercredi 22 septembre – 09h00 à 14h00

mercredi 29 septembre – 09h00 à 14h00

