Mouillette, soirée pyjama: Azo b2b Abstraxion, machinE, Caïn Muchi L’Embobineuse, 2 avril 2022, Marseille.

Mouillette, soirée pyjama: Azo b2b Abstraxion, machinE, Caïn Muchi

L’Embobineuse, le samedi 2 avril à 21:00

Soirée pyjama “mouillette [ nom féminin ] Petit morceau de pain long et mince qu’on trempe dans un liquide.” **DJs** Azo b2b Abstraxion Caïn و Muchi (live) machinE (Mouillette) **PERFS** Léa Puissant / RobinDesDoigts **VJs** Abel de Mai & Fragile & Fox Ollersson mouillette.net Première partie de soirée avec la Quinzaine Stupéfiante et le ‘Let’s talk about sex and drugs’ De 18h30 a 20h30 a prix libre. Temps d’échange sur nos consos dans la fête et le sexe, animé par Fifi du Calvaire, Muriel Grégoire et Vinnie de QoeurQoeur Petit vestiaire à prix libres

♫♫♫

L’Embobineuse 11 Boulevard Bouès, 13003 Marseille Marseille Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T02:00:00