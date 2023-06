Découverte des Algues de Mesquer Mouillage de Lanséria Mesquer, 6 juillet 2023, Mesquer.

Découverte des Algues de Mesquer 6 juillet – 3 septembre Mouillage de Lanséria Inscription: 8

Sortie accompagnée par les Alguistes du Castelli. Chaussez vos bottes pour une immersion dans ce monde végétal marin… Entre deux rochers apprenez à reconnaître les algues et pourquoi pas en ajouter certaines dans votre assiette !

De leurs noms latins à leurs spécificités culinaires les algues n’auront plus de secrets pour vous. Prévoir des chaussures adaptées à l’eau et aux rochers. À partir de 8ans. Sur réservation : Office de Tourisme de Mesquer-Quimiac, Piriac sur mer ou La Turballe.

Mouillage de Lanséria Allée de la Mer 44420 Mesquer

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T13:20:00+02:00 – 2023-07-06T15:30:00+02:00

2023-09-03T13:20:00+02:00 – 2023-09-03T15:30:00+02:00

