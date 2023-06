PhosphoRando: randonnée accompagnée et commentée Mouillac Mouillac, 17 septembre 2023, Mouillac.

PhosphoRando: randonnée accompagnée et commentée Dimanche 17 septembre, 09h45, 14h30 Mouillac Gratuit. Sur inscription. 2 groupes : un à 9h45 et un autre à 14h30. Seules les 20 premières personnes inscrites seront acceptées. Veuillez envoyer un mail à l’adresse suivante en indiquant le groupe choisi ainsi que le nombre de personnes.

Venez participer à la PhosphoRando, une randonnée pédestre facile de 3 km. Au départ de l’église de Mouillac, nous nous rapprocherons de la zone intéressante en voiture privée. À travers des chemins et des zones boisées, ce circuit non balisé vous permettra de découvrir d’anciens sites miniers faisant partie des phosphatières du Quercy. Ces sites ont été exploités du XIXe siècle au début du XXe siècle. Vous serez accompagnés de commentaires qui aborderont des aspects ethno-archéologiques, ainsi que la richesse paléontologique de ces gisements et leur importance dans l’analyse des interactions entre les changements climatiques et l’évolution de la biodiversité au fil du temps géologique.

Mouillac Le bourg, 82160 Mouillac assophosphatieresquercy@gmail.com

2023-09-17T09:45:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

