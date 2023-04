Les drole’s color 2, 11 juin 2023, Mouhous Mouhous.

Mouhous ,Pyrénées-Atlantiques , Mouhous

Les drole’s color 2 EUR

Mouhous Pyrénées-Atlantiques

2023-06-11 – 2023-06-11

Mouhous

Pyrénées-Atlantiques

Mouhous .

EUR 6 6 Bike & run & fun. Enfants et adultes.

Marches.

2 parcours de 4,5 km et 6 km (course non chronométrée).

Buvette et paella.

Inscriptions jusqu’au 1 juin.

Bike & run & fun. Enfants et adultes.

Marches.

2 parcours de 4,5 km et 6 km (course non chronométrée).

Buvette et paella.

Inscriptions jusqu’au 1 juin.

+33 6 61 70 38 71 L’association les droles de MOUHOUS

SMT Vic-Bilh

Mouhous

dernière mise à jour : 2023-04-06 par