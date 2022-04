Mouhammad Kamal Bijou Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

le mardi 24 mai à 21:30

### Spectacle _Révolte Métissée_ **En partenariat avec l’association Kif Kif Collectif** Un véritable hymne à l’espoir, à l’amour, à la tolérance et à la revendication des droits humains inaliénables. Mise en scène par Christine Gaubert, cette œuvre unique et avant-gardiste s’articule autour de thèmes tels que l’identité, la spiritualité et l’ouverture, en invitant le slam dans sa diversité où la poésie est reine. Des mots bruts, tendres, incisifs ou poétiques qui iront parfaitement à l’intimité du Bijou. ### Plus d’infos [Site web du Bijou](https://www.le-bijou.net/) ![]() ### Infos pratiques Le 24 mai à 21h30

10€ / 8€

Bijou 123 Avenue de Muret, 31300 Toulouse, France

2022-05-24T21:30:00 2022-05-24T23:59:00

