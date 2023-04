Tournoi de mus 7 Lot. Mouguerre Village 6, 29 avril 2023, Mouguerre.

500 € aux vainqueurs

250 € aux finalistes

Un menu pour 2 aux gagnants consolante.

2023-04-29 à ; fin : 2023-04-29 . EUR.

7 Lot. Mouguerre Village 6 Salle Haitz Hondoan

Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



500 ? to the winners

250 ? to the finalists

A menu for 2 to the consolation winners

500 ? a los ganadores

250€ a los finalistas

Un menú para 2 personas a los ganadores de consolación

500 ? an die Sieger

250 ? an die Finalisten

Ein Menü für 2 an die Gewinner der Trostrunde

