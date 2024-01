URBAN TRAIL MOUGINS Mougins village Mougins, dimanche 17 mars 2024.

URBAN TRAIL MOUGINS 8e Édition Dimanche 17 mars, 08h00 Mougins village www.running06.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-17T08:00:00+01:00 – 2024-03-17T13:00:00+01:00

Fin : 2024-03-17T08:00:00+01:00 – 2024-03-17T13:00:00+01:00

Le rendez-vous des sportifs urbains

ET amoureux de la nature !

Partez à la découverte de Mougins au départ du village historique.

Venez vous défouler sur cet urban trail au parcours plus trail qu’urbain.

Détails et Inscriptions sur : www.running06.com

Mougins village Place du Commandant Lamy Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « http://www.running06.com »}]

© Service Communication Mougins – 2024