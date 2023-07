MAGIE AU SOMMET DU CLOCHER Mougins village Mougins, 14 juillet 2023, Mougins.

MAGIE AU SOMMET DU CLOCHER Vendredi 14 juillet, 21h30 Mougins village Tarif : 30€ / personne ; 10€ sans alcool & – de 18 ans.

► C’EST NOUVEAU ! Cet été, profitez du panorama exceptionnel qu’offre le sommet du clocher de l’église Saint-Jacques-le-Majeur pour observer les feux d’artifice du festival pyrotechnique de Cannes ! Un spectacle magique* à savourer avec une coupe de champagne, un verre de vin, une bière ou une boisson sans alcool ainsi que des mignardises made in Mougins par la Pâtisserie Leyzour.

► Ces ascensions nocturnes inédites et insolites sont programmées uniquement lors des soirées du festival pyrotechnique : 14 /07 (Norvège) ; 21/07 (USA) ; 29/07 (Autriche) ; 08/08 (France) ; 15/08 (France) ; 24/08 (Suisse). Places limitées, pensez à réserver ! Tarif : 30€ / personne ; 10€ sans alcool & – de 18 ans.

?Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme : +33 (04). 92.92.14.00. Rdv à 21h30. Renseignements et réservations auprès de l’office de tourisme. Rdv à 21h30. *L’office de tourisme ne pourra être tenu responsable pour d’éventuels problèmes de visibilité liés aux conditions climatiques le jour J.

Mougins village 39 Place des Patriotes, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « +33 (0)4 92 92 14 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-14T21:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00

2023-07-14T21:30:00+02:00 – 2023-07-14T23:00:00+02:00