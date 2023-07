Pablo Picasso / Aldo Crommelynck – La route du cuivre Mougins village Mougins, 3 juillet 2023, Mougins.

Pablo Picasso / Aldo Crommelynck – La route du cuivre 3 juillet 2023 – 7 janvier 2024 Mougins village Entrée libre

Pablo Picasso / Aldo Crommelynck – La route du cuivre

Commissaire scientifique : Emmanuelle Aynard

Commissaire artistique : Estelle Bories

Dans le cadre des 50 ans de la disparition de Pablo Picasso à Mougins, c’est tout naturellement que le Centre d’Art consacre sa première exposition à la collaboration entre le maître cubiste et le graveur de renom Aldo Crommelynck.

Le recours à cette technique lors de ses dernières années mouginoises, est l’une des caractéristiques du « dernier Picasso ».

Pablo Picasso s’installe à Mougins avec son épouse Jacqueline en 1961 près de la chapelle Notre-Dame-de-Vie dont la présence lui paraît de bon augure. Il y vivra ses douze dernières années, dans le beau mas de Mougins, où son inspiration sera prolifique en peinture, dessin, sculpture et gravure.

« La Route du Cuivre » est une exploration captivante de l’étroite collaboration entre les deux artistes, centrée sur leur utilisation expérimentale de la technique de la gravure. Le cuivre, matériau de prédilection pour cette technique, joue un rôle central dans l’exposition, symbolisant le lien fort entre Picasso et Crommelynck.

Chaque œuvre exposée raconte une histoire unique, révélant les thèmes et les influences artistiques que Picasso convoque sans cesse dans ses œuvres gravées de la période mouginoise.

Les multiples allers-retours d’Aldo Crommelynck entre l’atelier et le mas Notre-Dame-de-Vie pour créer de concert avec l’artiste plusieurs centaines de gravures sont à l’origine du titre de l’exposition « La route du cuivre« . Exposition rendue possible grâce au prêt de Corinne Buchet-Crommelynck d’un ensemble de 48 gravures.

C’est également l’occasion de découvrir le tout nouveau Centre d’art !

Pablo Picasso – David, Bethsabée et le prophète Nathan, gravure sur cuivre, 1970 © Succession Picasso 2023