Marché de Noël Mougins village 39 Place des Patriotes, 06250 Mougins Saint-Basile Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur MARCHE DE NOËL SAMEDI 10 & DIMANCHE 11 DECEMBRE DE 10h à 19h Au gré des ruelles, une cinquantaine de stands d’artisans et producteurs viendront ravir les amateurs de bons produits locaux. Les enfants ne seront pas lésés avec des animations gratuites.

Place Commandant Lamy, le «street food» fait son festival, un coin restauration proposé par les chefs des restaurants du village ANIMATIONS GRATUITES SAMEDI & DIMANCHE de 10h à 18h La traditionnelle « Patinoire » (prêt de patins, gants obligatoires) « La Maison du Père Noël » « La Crèche de Noël » réalisée par les agents municipaux de la ville « Le jardin du Père Noël » avec une photo de toi et père Noël offerte par la ville de Mougins Atelier « Maquillage » Ateliers créatifs : « La Cuisine au Miel » fabrication d’un pain d’épices ou d’une pomme d’api « L’alchimie de la Ruche » fabrication d’un stick à lèvres à base de cire d’abeille « La fabrique des Lutins » crée ton jeu en bois préféré « Boule à neige » fabrication de boules à neige DIMANCHE 11 DECEMBRE 17h00 Chants de la chorale de l’école de musique de Mougins en l’église Saint-Jacques-le-Majeur.

