Place commandant Lamy, le mardi 27 juillet à 18:30

_**VERNISSAGE**_ **Richard Galy** Maire de Mougins Conseiller régional Vice président de la C.A. Cannes Pays de Lérins **Michel Bianchi** Adjoint délégué à la culture **& le Conseil Municipal** ont le plaisir de vous convier au _**Vernissage – Rencontre Mougins Monumental 2020/21**_ **Le Mardi 27 juillet 2021** **à 18h30** **Jardin Gottlob** en présence de l’artiste, **Davide Rivalta** et de **Pier Luigi Tazzi**, commissaire de l’exposition. _Visite de l’exposition suivie d’un cocktail._ _Port du masque obligatoire_

Entrée libre – Port du masque obligatoire

2021-07-27T18:30:00 2021-07-27T20:00:00

