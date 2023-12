Esprit de Noël Mougins le Haut Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins Esprit de Noël Mougins le Haut Mougins, 20 décembre 2023 15:00, Mougins. Esprit de Noël Mercredi 20 décembre, 16h00 Mougins le Haut Entrée libre Chants et danses de Noël par la compagnie Full Art

Un goûter est offert par la Ville de Mougins et les commerçants Mougins le Haut Place des arcades, 06250 Mougins Mougins 06250 Les Bréguières Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T16:00:00+01:00 – 2023-12-20T18:00:00+01:00

Heure : 15:00
Catégories d'Évènement: Alpes-Maritimes, Mougins
Code postal 06250
Lieu Mougins le Haut
Adresse Place des arcades, 06250 Mougins
Ville Mougins

