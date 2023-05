Kelemenis & Cie 55, Chemin de Faissole, 2 décembre 2023, Mougins.

En dialogue intime avec une œuvre majeure du répertoire musical, dont il connaît « le moindre recoin », Michel Kelemenis rend un hommage choral à la danse et aux danseurs..

2023-12-02 à 17:30:00 ; fin : 2023-12-02 18:30:00. .

55, Chemin de Faissole Scène 55

Mougins 06250 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur



In an intimate dialogue with a major work of the musical repertoire, of which he knows « the smallest corner », Michel Kelemenis pays a choral tribute to dance and to dancers.

En un diálogo íntimo con una obra mayor del repertorio musical, del que conoce « cada rincón », Michel Kelemenis rinde un homenaje coral a la danza y a los bailarines.

In einem intimen Dialog mit einem Hauptwerk des musikalischen Repertoires, das er « bis in den letzten Winkel » kennt, stellt Michel Kelemenis eine chorische Hommage an den Tanz und die Tänzer dar.

Mise à jour le 2023-05-09 par Office de tourisme de Mougins