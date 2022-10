LA MAISON DU PÈRE NOËL Mougins 06, 19 novembre 2022, Bresdon.

ENTRÉE LIBRE – À découvrir du 19 novembre au 30 décembre 2022 / Vieux village de Mougins – Four à Pain, rue des Mûriers / Ouvert les mercredis, week-ends & vacances scolaires / Fermé le 25/1210h-13h et 14h-18h

Le père Noël s’est installé à Mougins ! Visitez sa maison…

Nouveau à Mougins village : LA MAISON DU PÈRE NOËL

Oh, Oh, Oh, grande nouvelle ! Cette année, lassés du froid glacial de la Laponie, le père Noël et ses lutins ont tout quitté pour rejoindre Mougins. Ils ont eu le coup de cœur pour une maisonnette du vieux village, un écrin douillet aménagé dans l’ancien four à pain. Et je vais vous dire un secret : ils ne ferment jamais à clé ! Alors en leur absence, n’hésitez pas à pousser la porte pour découvrir leur univers.

À peine entrés, la magie de Noël opère et vous enveloppe. Le feu qui crépite dans la cheminée, le rocking chair qui somnole, le traîneau des lutins prêt à s’envoler, les cadeaux blottis au pied du sapin, la table dressée, et le pyjama qui attend sagement le père Noël dans la chambre…Tout y est. Sans oublier la boîte aux lettres dans laquelle les listes de jouets pourront être directement déposées.

Une immersion féérique dans le quotidien du plus attachant héros des petits & grands enfants !

