Moufl’et compagnie – Pépé Bernique Trégueux, 9 février 2022, Trégueux.

Moufl’et compagnie – Pépé Bernique Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

2022-02-09 – 2022-02-09 Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault

Trégueux Côtes d’Armor Trégueux

» Je vais te raconter une histoire »

Ce n’est pas parce qu’on n’a que sept ans qu’on ne se pose pas de questions. Il arrive même que les questions se bousculent et tournent en rond. Rien de tel, alors, qu’un moment avec son grand-père pour se laisser aller en toute confiance, bercé par ses histoires et grandir un peu auprès de lui, au gré des promenades sur la plage et des facéties d’un pépé qui transforme des berniques en lunettes extravagantes !

Ce sont ces instants, tout simples et pourtant très forts, qui prennent vie sur scène à travers les mots de la comédienne et les dessins de l’illustratrice.

Ensemble, elles nous racontent cette jolie relation entre une petite fille qui grandit et un pépé qui vieillit.

A partir de 7 ans

bleupluriel@ville-tregueux.fr +33 2 96 71 31 20 https://www.bleu-pluriel.com/

» Je vais te raconter une histoire »

Ce n’est pas parce qu’on n’a que sept ans qu’on ne se pose pas de questions. Il arrive même que les questions se bousculent et tournent en rond. Rien de tel, alors, qu’un moment avec son grand-père pour se laisser aller en toute confiance, bercé par ses histoires et grandir un peu auprès de lui, au gré des promenades sur la plage et des facéties d’un pépé qui transforme des berniques en lunettes extravagantes !

Ce sont ces instants, tout simples et pourtant très forts, qui prennent vie sur scène à travers les mots de la comédienne et les dessins de l’illustratrice.

Ensemble, elles nous racontent cette jolie relation entre une petite fille qui grandit et un pépé qui vieillit.

A partir de 7 ans

Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

dernière mise à jour : 2022-01-18 par