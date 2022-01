Moufl’et compagnie – Masques et Tuba Langueux, 19 février 2022, Langueux.

Moufl’et compagnie – Masques et Tuba Le Grand Pré 26 rue de la roche durand Langueux

2022-02-19 10:30:00 – 2022-02-19 11:30:00 Le Grand Pré 26 rue de la roche durand

Langueux Côtes d’Armor

Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés…

Des chansons drôles et poétiques nous rappellent l’enfance et les souvenirs de liberté, entre nuit à la belle étoile et course de vélo les cheveux dans le vent. Car oui : vive l’Eté

A partir de 4 ans

legrandpre@mairie-langueux.fr +33 2 96 52 60 60 https://www.legrandpre.info/saison-culturelle/f%C3%A9vrier-2022/

Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés…

Des chansons drôles et poétiques nous rappellent l’enfance et les souvenirs de liberté, entre nuit à la belle étoile et course de vélo les cheveux dans le vent. Car oui : vive l’Eté

A partir de 4 ans

Le Grand Pré 26 rue de la roche durand Langueux

dernière mise à jour : 2022-01-18 par