Moufl’et compagnie – Fraternité Trégueux, 16 février 2022, Trégueux.

Moufl’et compagnie – Fraternité Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

2022-02-16 – 2022-02-16 Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault

Trégueux Côtes d’Armor Trégueux

C’est une relation bien particulière que celle d’une sœur et d’un frère, fascinante presque. La richesse de ce lien biologique qui nous unit malgré nous, cette appartenance à laquelle on ne peut échapper qui permet de nous construire. Que l’on adore parfois, qui nous fait de l’ombre, souvent. Le souvenir fraternel est souvent empli d’une sensation intime qui colore toute l’enfance. Ici c’est le mouvement qui nous révèle les émotions. Et on verra bien qu’une soeur peut porter son frère !

A partir de 3 ans

bleupluriel@ville-tregueux.fr +33 2 96 71 31 20 https://www.bleu-pluriel.com/

dernière mise à jour : 2022-01-18 par