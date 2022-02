Moufl’et compagnie – Bobines et flacons Trégueux, 13 février 2022, Trégueux.

Moufl’et compagnie – Bobines et flacons Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

2022-02-13 – 2022-02-13 Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault

Trégueux Côtes d’Armor Trégueux

Chez Lucette, on trouve de tout.Des chansons dans les flacons, des comptines dans les bobines, des histoires dans les tiroirs, des acrobates dans les petites boîtes. Et chaque objet à sa place.

Depuis l’arrière-boutique, Marie-Renée, une drôle d’araignée, est bien décidée à venir chanter et danser dans ce bazar organisé, n’en déplaise à Lucette !

Dans cette boutique fantastique et un peu magique, petits et grands vont rêver, s’amuser et rigoler !

A partir de 2 ans

bleupluriel@ville-tregueux.fr +33 2 96 71 31 20 https://www.bleu-pluriel.com/

Bleu Pluriel 23 rue Marcel Rault Trégueux

