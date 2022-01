Moufl’et compagnie – Allo Cosmos Langueux, 17 février 2022, Langueux.

Moufl’et compagnie – Allo Cosmos Le Grand Pré 26 rue de la roche durand Langueux

2022-02-17 – 2022-02-17 Le Grand Pré 26 rue de la roche durand

Langueux Côtes d’Armor Langueux

Interstellar nous parle de la quête d’une planète habitable pour l’être humain. Voici, tout droit sortie d’un petit laboratoire étrange, une version plus fun et plus colorée, avec danse, mapping et son synthétique des années 80-90.

A partir de 4 ans

legrandpre@mairie-langueux.fr +33 2 96 52 60 60 https://www.legrandpre.info/saison-culturelle/f%C3%A9vrier-2022/

