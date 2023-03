Mouezh Paotred Breizh en concert Place du Martray Tréguier Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Tréguier

Mouezh Paotred Breizh en concert Place du Martray, 19 mars 2023, Tréguier . Mouezh Paotred Breizh en concert Cathédrale Saint-Tugdual Place du Martray Tréguier Côtes dArmor Place du Martray Cathédrale Saint-Tugdual

2023-03-19 – 2023-03-19

Place du Martray Cathédrale Saint-Tugdual

Tréguier

Côtes dArmor Le 19 mars 2023, Mouezh Paotred Breizh proposera un concert de chants sacrés et profanes, traditionnels et contemporains, en général interprétés en langue bretonne. L’objectif des choristes sera de faire partager, à travers le chant, l’amour de la Bretagne et de son patrimoine culturel. tomleroux29@gmail.com +33 6 73 60 54 88 http://www.choeurdhommesdebretagne.fr/ Place du Martray Cathédrale Saint-Tugdual Tréguier

dernière mise à jour : 2023-03-06 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Tréguier Autres Lieu Tréguier Adresse Tréguier Côtes dArmor Place du Martray Cathédrale Saint-Tugdual Ville Tréguier Departement Côtes dArmor Lieu Ville Place du Martray Cathédrale Saint-Tugdual Tréguier

Tréguier Tréguier Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/treguier /

Mouezh Paotred Breizh en concert Place du Martray 2023-03-19 was last modified: by Mouezh Paotred Breizh en concert Place du Martray Tréguier 19 mars 2023 Cathédrale Saint-Tugdual Place du Martray Tréguier Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Place du Martray Tréguier

Tréguier Côtes dArmor