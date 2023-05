Lecture à la ferme des frères Perrel Le Bourg, 5 mai 2023, .

Lectures par Raphaël Simonet des « Contes de la bécasse » de Guy de Montpasssant. Le spectacle sera suivi d’un casse croûte.

A partir de 13 ans..

2023-05-05 à 19:30:00 ; fin : 2023-05-05 . .

Le Bourg Route de Genestou

Moudeyres 43150 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Readings by Raphaël Simonet of « Contes de la bécasse » by Guy de Montpasssant. The show will be followed by a snack.

From 13 years old.

Lectura por Raphaël Simonet de « Contes de la bécasse » de Guy de Montpasssant. El espectáculo irá seguido de una merienda.

A partir de 13 años.

Lesungen von Raphaël Simonet aus « Contes de la bécasse » von Guy de Montpasssant. Im Anschluss an die Vorstellung gibt es einen Imbiss.

Ab 13 Jahren.

Mise à jour le 2023-04-29 par Office de tourisme Mézenc Loire Meygal